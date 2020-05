O aeronava Spartan care transporta echipamente medicale in Spania s-a intors din drum din motive tehnice

Ziare.

"Ca urmare a unei probleme de natura tehnica semnalata de aparatura de bord dupa decolarea de pe aeroportul din Otopeni, echipajul a aplicat procedurile standard pentru astfel de situatii si a decis revenirea pe aerodromul militar.Aeronava a revenit in deplina siguranta pe Aeroportul Otopeni, in jurul orei 11, misiunea de zbor fiind reprogramata pentru duminica, 3 mai, la ora 9.00", anunta Ministerul Apararii.Aeronava urma sa transporte in Spania 90.000 de masti de protectie de tip FFP 2.Materialele sunt parte din rezerva de contramasuri medicale pentru epidemia de COVID-19 cumparate de Romania pe baza unui grant in valoare de 10 milioane euro semnat de DSU/IGSU cu Comisia Europeana.