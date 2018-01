Olimpiada de fugit de controlori intr-un oras din Romania, unde biletele s-au scumpit cu 50%

Ziare.

Decizia majorarii respectivelor tarife privind transportul in comun a fost luata de Consiliul Local Municipal Arad la sfarsitul anului trecut. Proiectul de hotarare a obtinut vot negativ din partea consilierilor PSD-ALDE si a unui consilier independent, el fiind aprobat cu ajutorul alesilor locali ai coalitiei PNL-UDMR.Protestul aradenilor a fost initiat pe pagina de socializare sub forma unui indemn prin care cetatenii sunt impulsionati sa nu cumpere bilete de calatorie timp de doua saptamani.La actiunea care se numeste "Olimpiada de fugit de controlorii CTP" si incepe in 28 februarie au aderat, pana in prezent, peste 300 de persoane, care si-au exprimat nemultumirea atat fata de majorarea tarifelor, cat si fata de conditiile deficitare din mijloacele de transport in comun.Reprezentantii Companiei de Transport Public (CTP) Arad, mentionand ca "prejudiciile actiunii de protest vor fi acoperite tot din bugetul local".Totodata, acestia au afirmat ca 70% din bugetul companiei a fost in 2017 cheltuit pe salarii si, daca nu se opera majorarea tarifelor la calatorii, compania nu ar mai fi putut functiona.Initiatorii protestului au scris pe Facebook: "Daca tot s-au scumpit abonamentele, macar sa participam si noi la o olimpiada! Noul sport aradean, fugitul de controlorii CTP", "In aceste doua saptamani de Olimpiada, sa ne strangem si sa umplem cateva tramvaie cu zeci de calatori fara bilet, asteptand sa fim prinsi de controlori".