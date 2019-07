Plata prin SMS in toate mijloacele de transport public si la Timisoara

Ziare.

Calatorii trebuie sa trimita un SMS la 7442, apoi sa aleaga tipul de bilet, al carui pret difera in functie de valabilitate."Incepand cu data de 1 iulie 2019, calatorii nostri vor putea achizitiona titluri de calatorie direct din mijloacele de transport in comun prin SMS si prin aplicatia mobilPay Wallet.Printr-un simplu SMS trimis la numarul 7442, disponibil in retelele de telefonie mobila, calatorii STPT vor putea achita contravaloarea unei legitimatii de o zi, valabila pe toate liniile de transport (2,50 Euro + TVA), a unei calatorii (0,50 Euro + TVA), valabila 60 de minute, si a unei calatorii cu vaporasul (0,22 Euro) ", transmite Societatea de Transport Public Timisoara intr-un comunicat de presa.Totodata, timisorenii pot descarca aplicatia mobilPay Wallet, unde trebuie sa selecteze sectiunea 'Bilet Timisoara' si tipul de tichet dorit."In prezent, calatorii nostri mai au patru modalitati de plata a titlului de calatorie:1. Achizitionarea titlurilor de calatorie si abonamentelor de la cele 18 puncte de vanzare ale STPT; posibilitatea achizitionarii titlurilor de calatorie (bilete) de la cei aproximativ 400 de agenti comerciali de teritoriul municipiului Timisoara.2. Prin operatiunea portofelul electronic, un card prepaid personalizat, eliberat la chioscurile STPT.3. Aplicatia 24pay.4. Plata cu cardul bancar (POS) ", mai precizeaza sursa citata.