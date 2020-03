Situatie fara precedent in transportul maritim: Marinarii au ramas blocati pe vapoare si fac apel la Adina Valean

LIVE

Potrivit unei postari facute miercuri seara pe pagina de Facebook a SLN, in cazul transportului maritim sunt solicitate forurilor europene anumite derogari de la masurile instituite."O situatie fara precedent cu masuri fara precedent. Ieri, toate sindicatele europene sub reprezentarea ETF (Federatia Europeana a Transportatorilor) au ridicat problema majora cu care se confrunta transporturile europene.Astfel, a fost inaintata de ETF o scrisoare catre comisarul pentru Transporturi din cadrul Comisiei Europene, Adina-Ioana Valean. Pentru transporturile maritime se solicita exceptii pentru navigatori de la masurile de interzicerea circulatiei instituite de statele europene.Navigatorii sunt foarte importanti pentru mentinerea in functiune a sectorului maritim si a schimburilor comerciale si, de aceea, repatrierea navigatorilor trebuie asigurata in deplina siguranta. Totodata, reprezentanti ai IMO, ai ISF (International Shipowner Association) si ITF inclusiv Grupul de Negociere (JNG) discuta despre problemele grave cu care se confrunta transportul maritim prin decizia multor tari de interzicere a circulatiei si inchiderea granitelor", a transmis SLN.Conform sursei citate, companiile de navigatie au suspendat pentru 30 de zile schimburile de echipaje, din cauza imposibilitatii efectuarii lor. Totodata, din ce in ce mai multe tari care acorda pavilioane navelor au inceput sa ofere derogari de la aplicarea unor conventii internationale.O alta problema discutata este aceea legata de datele de valabilitate a certificatelor de competenta si a actelor de identitate ale navigatorilor, documente care ajung sa expire sau au expirat."Romania a transmis catre IMO prin reprezentantul CERONAV, Ovidiu Cupsa, punctul de vedere oficial in acest context. O decizie privind rezolvarea acestor probleme este asteptata cu foarte mare interes", a postat SLN.Liderul SLN, Adrian Mihalcioiu, reprezentantul Federatiei Internationale a Transportatorilor (ITF) Romania, a declarat ca tara noastra are, la ora actuala, aproximativ 28.000 de marinari, numar in care este inclus si personalul de pe navele de croaziera, aproape 9.000 dintre acestia desfasurandu-si efectiv activitatea.