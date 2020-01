Statele UE din Europa de Est, printre care si Romania, ar putea contesta in instanta noile reglementari rutiere (Reuters)

Ziare.

Revizuirea reglementarilor rutiere este promovata de statele UE mai bogate, inclusiv Franta si Olanda, iar, subminand unitatea blocului comunitar, afectata de Brexit.Tarile UE mai sarace din Europa de Est vor sa castige oferind servicii la preturi mai scazute pentru a-si dezvolta economiile si a prinde din urma statele mai bogate. In timp ce camioanele si soferii lor traverseaza UE, Franta si alte state sunt ingrijorate ca aceste practici ii afecteaza pe propriii lor lucratori., stipuland ca odihna lor saptamanala de cel putin 45 de ore trebuie petrecuta in afara vehiculului si nu in parcari, iar angajatorii trebuie sa plateasca pentru cazare.Noile reglementari vor forta, de asemenea, camioanele implicate in transportul international, o decizie menita sa lupte impotriva practicilor privind inregistrarea firmelor de transport in tari cu impozite mai scazute, dar fara a opera de fapt acolo.Dar, conform surselor diplomatice. Ele vor schimbarea noilor reglementari, care ar urma sa fie discutate in Parlamentul European in urmatoarele luni, relateaza Reuters."Un grup de tari care impartasesc aceeasi viziune vor modificarea reglementarii legate de cele opt saptamani. Vom urmari cat de departe vor merge negocierile, sau vom contesta in instanta reglementarile", a declarat pentru Reuters un diplomat UE."Aceste reglementari afecteaza semnificativ companiile noastre. Daca nu vom avea alta solutie, ne vom adresa Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE)", a declarat un al doilea diplomat din tarile nemultumite de noile reglementari, ai scrie Reuters., considerand ca firmele de transport rutier autohtone sunt excluse, astfel, din piata europeana de transport.In noua Comisie Europeana, Romania detine portofoliul Transporturilor, prin comisarul Adina Valean (PNL)