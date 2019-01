Sute de transportatori romani protesteaza la Bruxelles: Din cauza ca se teme de noi, Vestul Europei vrea sa ne falimenteze (Foto&Video)

Foto: Arhiva FORT

Ce ii nemultumeste, de fapt, pe transportatorii de marfa

Vineri, transportatorii continua protestele, la Bucuresti

Ziare.

com

Inca de la inceputul lunii decembrie, mai multe asociatii de transportatori de marfa din Romania au atras atentia asupra faptului ca pana la jumatatate dintre intreprinzatorii din bransa ar putea ajunge in sapa de lemn din cauza unor acte normative - cunoscute generic sub denumirea de Pachetul de Mobilitate 1 - care urmeaza sa fie adoptate de Parlamentul European.Initial, transportatorii s-au bazat pe interventiile fostului ministru al Transporturilor, Lucian Sova, care le-a sustinut punctul de vedere la Bruxelles. Cum insa interventiile lui Sova n-au dat rezultate, pana la urma intreprinzatorii au decis sa protesteze chiar la Bruxelles, in ziua in care parlamentarii europeni discuta pe marginea Pachetul de Mobilitate 1.Mai multe detalii despre ce se intampla in capitala Uniunii Europene ne-a oferit presedintele Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT), Augustin Hagiu., a declarat pentruAugustin Hagiu.Ce-i drept, modificarile legislatiei din transporturi au fost propuse de Alianta Rutiera a Statelor din vestul UE. Aceasta sustine ca soferii din Est sunt prost platiti si obligati sa isi traiasca viata in cabina TIR-ului, riscand sa se imbolnaveasca.Adoptarea Pachetului 1 de Mobilitate in forma curenta ar schimba radical modul in care se desfasoara transportul de marfuri in Europa.Printre altele, noile norme obliga firma de transport din Romania - in cele mai multe dintre situatii - sa isi plateasca soferul care face curse internationale in regim de detasare. Acest lucru inseamna ca, atat vreme cat circula prin Romania, el va fi platit in raport cu salariul negociat la angajare.Pentru orele petrecute la volan, in timpul cursei, pe teritoriul altor tari, cum ar fi Austria si Germania, insa, soferul ar urma sa fie platit la nivelul salariului minim din acele state (si care, evident, e mult mai mare decat in Romania).Pachetul de Mobilitate 1 mai prevede si alte schimbari. Spre exemplu, actele normative din acest set ii interzic soferului sa isi mai petreaca anumite perioade de odihna - numite timpi de "repaos saptamanal" - in cabina TIR-ului. In schimb, ii obliga pe acesta sa se cazeze intr-un spatiu in care sa se poata, intr-adevar, relaxa.In plus, normele pe care PE vrea sa le adopte i-ar impune soferului sa revina in Romania o data la 3 sau 4 saptamani.Potrivit FORT, aceste masuri nu se pot aplica momentan, in cazul soferilor romani. Inainte de toate, din cauza sa nu exista suficiente spatii curate si sigure in care soferii de TIR sa se poata caza. In plus, pe durata cazarii, n-ar avea unde sa isi lase masinile, in conditii de siguranta.In plus, revenirea in tara a soferului o data pe luna ar crea mari dificultati. Cu alte cuvinte, transportatorul ar trebui sa trimita, in permanenta, in strainatate soferi de rezerva - sau "sateliti", cum ii numeste FORT - care sa preia de pe trasee masinile trase pe dreapta de soferii care se intorc in tara.Nu in ultimul rand, Pachetul de Mobilitate 1 stabileste ca soferul nu mai poate face operatiuni de transport intre destinatii din strainatate (asa numitul cabotaj - n.red.) decat daca asteapta 5 zile intre operatiuni. Or, o astfel de reglementare ar urma sa ii impiedice, practic, pe cei mai multi dintre transportatori sa mai obtina bani din cabotaj., se intreaba Augustin Hagiu.Inceput de la primele ore ale diminetii, protestul transportatorilor romani la Bruxelles se va incheia la ora 14:00.Manifestatia de la Bruxelles nu este, insa, decat inceputul seriei de proteste organizate de transportatori, in incercarea de a impiedica adoptarea Pachetului de Mobilitate 1. Pe 11 decembrie, intreprinzatorii din bransa vor protesta la Bucuresti.Mai exact, vineri va fi randul membrilor Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) sa protesteze. Actiunea acestora se va desfasura intre orele 08:30 si 10:30, in fata Reprezentantei Comisiei Europene de la Bucuresti.Anterior, secretarul general al UNTRR, Radu Dinescu, a explicat pentru