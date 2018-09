Transportatorii cer demisia ministrului si anunta ca vor bloca Bucurestiul. Cum a reactionat Sova

Ziare.

com

"Patronatele, sindicatele si federatille din transportul rutier si activitatile conexe isi exprima public dezaprobarea fata de subpunctul de pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social, privind proiectul de ordin al ministrului Transporturilor care va distruge intregul domeniu al Transporturilor rutiere.Ministrul Lucian Sova ar trebui sa-si dea demisia sau sa fie demis, dupa ce si-a demonstrat incompetenta, in repetate randuri., in perioada 25 septembrie-27 octombrie, daca ministerul de resort va continua lupta impotriva acestui sector de activitate, prin modificarile propuse", arata un comunicat de presa al COTAR emis joi.Toate patronatele, federatiile si sindicatele din Transporturi vor iesi in strada, in semn de protest, in fata Ministerului Transporturilor, in cazul aprobarii cererii de protest, in perioada 25, 26 si 27 septembrie, intre orele 09:00-17:00, intrerupand transportul in toata tara, ca urmare a cererii depuse pe 19 septembrie 2018 la Primaria Capitalei."Ne cerem public scuze fata de cetateni, pentru disconfortul pe care il vom crea, insa aceasta este singura alternativa pe care o avem, pentru a ne face ascultate solicitarile", au mai spus reprezentantii COTAR.La acest protest intentioneza sa participe aproximativ 1.000 de persoane care intentioneaza sa aducacare apartin patronatelor din domeniul de activitate, privind transportul de persoane din Bucuresti si din tara.Nemultumirile transportatorilor sunt legate de subpunctul de pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social, privind proiectul de ordin al ministrului Transporturilor pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe ale acestora, stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011, privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului Transporturilor si intrastructurii nr 980/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.Transportatorii considera inoportuna orice modificare a Ordinului 980/2011, in acest moment, si solicita urgent scoaterea de pe ordinea de zi a oricarei discutii privind modificarea OMT 980/2011, deoarece "ar duce la o destabilizare a intregului domeniu de activitate, afectand transportul de persoane, atat interjudetean, cat si judetean". "O astfel de modificare ar crea un prejudiciu grav populatiei care beneficiaza, in acest moment, de un transport organizat, sigur si prestabilit", se subliniaza in documentul de presa al COTAR.De asemenea, tranportatorii cer sa se modifice Legea taximetriei, respectiv scoaterea sintagmelor in "mod repetat" si "in mod permanent", precum si activitatea de "rent a car" sa treaca la Ministerul Transporturilor, conform solicitarilor depuse in repetate randuri."Dorim ca activitatea de 'rent a car' sa fie trecuta in administratia ARR, pentru a exista o mai buna coordonare si functionare a acesteia, eliminand astfel orice posibilitate de activitate neautorizata", se mentioneaza in comunicatul de presa al COTAR.Transportatorii considera ca domeniul transporturilor trece printr-o situatie de criza in acest moment, avand in vedere pretul combustibilului, care a crescut cu peste 18% fata de aceeasi perioada a anului trecut, lipsa fortei de munca, cresterile salariale impuse, lipsa infrastructurii, deprecierea monedei nationale si cresterea inflatiei pentru serviciile de transport, cu aproape 2,6%."Acestea reprezinta, din punctul nostru de vedere, problemele reale ale societatii, iar ministrul Transporturilor nu militeaza in niciun fel pentru solutionarea acestora", adauga reprezentantii COTAR.In replica,"Nu. Cum sa-mi dau demisia, cand actionez in linia reglementarilor europene, in linia reglementarilor privind concurenta?!E de spus si asta: am nenumarate notificari de la Consiliul Concurentei ca acest criteriu trebuie eliminat, ma refer la vechime pe traseu. Daca pentru asa ceva trebuie sa demisionez, inseamna ca practic nimeni nu ar mai trebui sa ne conduca, vreun Guvern", a declarat Sova.