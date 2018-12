Transportatorii cer o clarificare urgenta la Ministerul Transporturilor si il ameninta pe Iohannis

Ziare.

"Intrebarea pe care o pun transportatorii de persoane si de marfa presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, este urmatoarea: De ce Lucian Sova a fost mentinut la Ministerul Transporturilor, astfel incat sa reuseasca sa aduca niste modificari legislative care in modul cel mai clar servesc unele grupuri de interese?Actiunea politica pare a ascunde o actiune de lobby, care in Romania nu ar fi posibila, conform legii, doar ca nu putem intelege actiunea presedintelui Klaus Iohannis altfel decat din dorinta de a sustine acest lobby pe care noi, transportatorii, il reclamam de mai multi ani.Faptul ca presedintele nu a raspuns apelului nostru ne face sa credem ca suntem victimele unui blat la cel mai inalt nivel din stat, unul fara precedent in istoria ultimior 29 de ani, iar pentru lipsa de actiune a presedintelui,- patronate din transporturile rutiere de persoane si de marfa", a declarat Vasile Stefanescu, presedintele COTAR.Situatia, spun transportatorii, este acoperita de o lupta politica intre presedintele Romaniei si Guvernul Romaniei, doar ca nu se poate aduce nicio explicatie logica pentru faptul ca exact Ministerul Transporturilor a ramas in asteptare, astfel incat ministrul demisionar Lucian Sova sa poata rezolva problemele grupurilor de interese care vor sa intre pe piata din Romania.Poate fi o coincidenta, dar aceasta situatie are toate elementele unei "perdele de fum", fiind in aparenta un conflict politic si o demonstratie de forta facuta de presedintele Romaniei, dar tocmai faptul ca acest conflict nu are neaparat o miza, urmand sa se solutioneze foarte curand, arata ca de fapt s-a dorit mentinerea in functie a ministrului demisionar Lucian Sova pentru a i se permite sa modifice legislatia, in favoarea unor lobbyisti - ceea ce s-a si intamplat. Tocmai caracterul heirupist al actiunilor lui Lucian Sova, din ultimele zile, arata ca misiunea lui a fost aceea de a regla niste conturi, arata comunicatul.care au ca rezultat distrugerea sectorului de transporturi din Romania, incheie comunicatul.Ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Sova, a anuntat, joi, ca a fost adoptat si a trimis la Monitorul Oficial ordinul de ministru care modifica regulile privind transportul de persoane. "Asa cum am spus acum cateva luni, am incheiat toata procedura privind emiterea ordinului de ministru privind activitatile de transport ruier de pasageri curse regulate.Am trimis la Monitorul Oficial acest ordin de ministru cu indeplinirea tuturor procedurilor legale de consultare publica, in concordanta cu prevederile legale din Romania, in concordanta cu recomandarile Consiliului Concurentei si, desigur, de o maniera in care pot afirma astazi ca, prin acest ordin, am dat libertate transportatorilor romani de pasageri sa efectueze astfel de transporturi, desfiintez exclusivitatile de care au beneficiat o serie de companii, foarte putine din totalul companiilor autoriztate in Romania si am dat libertate cetatenilor sa aleaga mijlocul de transport si compania pe care o va folosi, daca va alege sa calatoreasca cu autobuzul", a spus Sova.Reprezentantii COTAR au protestat, la sfarsitul lunii septembrie, pentru mai multe zile la rand in fata Ministerului Transporturilor si au cerut de mai multe ori demisia lui Sova, nemultumiti ca se ia in discutie schimbarea reglementarile privind transportul de pasageri.Acestia au sustinut ca liberalizarea si reglementarea pietei de transport de persoane trebuie sa fie facuta prin lege, nu printr-un ordin de ministru.