Transportatorii romani il ataca pe Macron: Ce a facut ca Romania sa fie acceptata in Schengen?

Macron propune o "reasezare a spatiului Schengen" in vederea restabilirii "libertatii in securitate", intr-un editorial publicat luni seara in mai multe publicatii din Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP.Transportatorii au criticat dur, in mai multe randuri, Legea Macron, promovata de presedintele francez, prin care se impun restrictii firmelor de transport din estul Europei. Joi, UNTRR avertizeaza, din nou, asupra "ipocriziei" lansate in spatiul public de catre presedintele Frantei."Presedintele Frantei cere suportul tuturor cetatenilor europeni, inclusiv al romanilor in acest urias proiect, dar pana in acest moment a promovat politici impotriva unitatii si progresului european.Niciodata in istoria Europei nu a existat o discrepanta mai mare intre vorbe si fapte", se arata in comunicat.Patronatul atrage atentia ca Romania, alaturi de statele din Est, a aderat la o Europa care avea niste principii, dar se indreapta spre o Europa care sprijina doar interesele statelor din Vest."Statele din Est au facut sacrificii pentru a repara decalajele istorice, eforturi pentru a se supune regulilor si principiilor enuntate in Tratatele de aderare, iar cand reusesc sa atinga bornele, interesele meschine ale statelor din Vest sunt deranjate, iar distanta intre cele doua tabere se mareste si mai mult, astfel ca tarile de la periferie nu vor fi niciodata in linie cu restul statelor", se arata in comunicat.Macron aminteste in scrisoare despre reformarea spatiului Schengen si despre controlul riguros la frontiere, o zona unde Franta a aratat multe slabiciuni in criza migratiei din ultimii ani."Ce a facut presedintele francez pentru ca Romania sa fie acceptata in spatiul Schengen? Poate ca domnul Macron este dezinformat si crede ca Romania este deja parte a spatiului Schengen?Presedintele Macron vorbeste de o aparare europeana comuna, de o armata comuna, cand romanii, bulgarii si croatii au restrictii in a circula liber? In conditiile in care am platit miliarde de lei sa asiguram cerintele europene de aparare a frontierelor catre unele firme impuse de catre statele din Vest", se arata in comunicat.UNTRR considera ca Macron reprezinta imaginea unei Europe dezbinate, la care a contribuit decisiv prin legea care ii poarta numele si pe care a promovat-o pe vremea cand era ministrul Economiei."Presedintele Macron cere unitate acolo unde a promovat dezbinare, cere protectie acolo unde a promovat protectionism, cere libertate acolo unde inchide pietele de servicii de transport pentru transportatorii din est, cere progres economic acolo unde blocheaza libera concurenta", se arata in comunicat.Transportatorii considera ca Legea Macron a determinat cresterea curentului neoprotectionist in cadrul tarilor din Vest, in detrimentul tarilor din Estul Europei, iar Macron a fost primul lider european care a introdus segregatia economica intre Vest si Est.