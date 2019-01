Transportatorii romani vor protesta joi, la Bruxelles: Vestul Europei vrea sa ne bage in faliment!

Ziare.

La protestul care se va desfasura intre orele 8:00 si 13:00 in Piata Luxembourg din Bruxelles pot participa, potrivit UNTRR, 11 autocamioane si circa 600 de persoane.Nemultumirile transportatorilor tin de faptul ca - la propunerea Aliantei Rutiere a Statelor din Vestul UE - Parlamentul European se pregateste sa adopte o serie de masuri (din Pachetul Mobilitate 1) care ar avantaja intreprinzatorii din statele dezvoltate, riscand sa-i scoata din afaceri pe cei din estul Europei.Potrivit UNTRR, PE se pregateste sa adopte masuri "in beneficiul transportatorilor din statele vest europene si in detrimentul si cu pretul falimentarii transportatorilor romani".De fapt, prin revizuirea unor directive si regulamente europene, PE vrea sa le dea tuturor soferilor o serie de avantaje. Spre exemplu, PE ar vrea ca soferii sa fie platiti in regim de detasare (la nivelul minim din alte state in care lucreaza) in mai multe situatii decat in prezent.In plus, modificarile legislative le-ar impune soferilor sa nu isi mai petreaca timpul de odihna saptamanal in cabina tirului - unde nu au conditii de relaxare - ci sa se cazeze in locuri special amenajate.Nu in ultimul rand, soferii ar putea fi obligati sa revina in tara la fiecare 3-4 saptamani, pentru a avea o viata sociala normala, nu una solitara, care risca sa-i imbolnaveasca.Secretarul general al UNTRR, Radu Dinescu, a declarat anterior pentruca aceste masuri - desi in aparenta luate in interesul angajatilor - sunt, de fapt, dezavantajoase pentru soferii din estul Europei."Se vorbeste, spre exemplu, despre faptul ca soferul nu trebuie sa isi mai petreaca anumite perioade de repaos in cabina. Intrebarea noastra este: exista parcari in care soferul sa poata lasa tirul, in siguranta, ca sa se poata odihni in alta parte decat in cabina? Si daca exista, sunt aproape de locurile de cazare?Nu in ultimul rand, sa ne intrebam: cine va plati? Soferul se duce in cursa sa castige un ban si va vrea sa stea in cabina. Va fi dispus sa cheltuiasca din buzunar sau va plati angajatorul?In plus, revenirea soferului acasa la intervale scurte de timp pune si ea o serie de probleme. Buna parte din activitatea de transport se concentreaza in Vest, in zona Frantei si Olandei. Pentru un sofer din acea zona, e usor sa se intoarca acasa o data la 3-4 saptamani. Pentru un roman, insa, nu e la fel de usor. In plus, e si costisitor", a declarat Radu Dinescu.O alta nemultumire a transportatorilor tine de faptul ca modificarile pe care PE se pregateste sa le adopte le-ar diminua incasarile, prin modificarea regulilor de cabotaj (transportul altor marfuri decat cele cu care masina a plecat din Romania, efectuat intre destinatii din strainanate).Pana acum soferii puteau efectua 3 astfel de operatiuni de transport in regim de cabotaj, in primele 7 zile de la momentul in care au ajuns cu marfa intr-o tara straina. Daca legile europene se vor modifica dupa cum a solicitat Alianta Rutiera a Statelor din Vestul UE, insa, transportatorul ar fi obligat sa astepte 5 zile intre doua transporturi efectuate in regim de cabotaj.Practic, pentru o tara ca Franta sau Olanda, asta ar insemna mai putin cabotaj si, in consecinta, mai multe curse pentru soferii autohtoni. Pentru transportatorii romani, insa, modificarea ar putea insemna pierderi cosiderabile.Puteti citi, pe larg, detaliile tehnice privind modificarile legislative care i-au indemnat pe transportatorii romani sa organizeze protestul de joi, de la Bruxelles, in comunicatul UNTRR: