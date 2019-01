Un copil in stare grava a fost dus de la Cluj la Bucuresti cu o aeronava a MApN

Ziare.

com

"O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a efectuat, in dimineata zilei de duminica, 20 ianuarie, o misiune umanitara pe ruta Otopeni - Cluj-Napoca - Otopeni, pentru transportul, in regim de urgenta, a unui pacient internat cu arsuri de cai respiratorii grave, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Cluj-Napoca. Misiunea s-a efectuat ca urmare a aprobarii ministrului Apararii Nationale, Gabriel Les , la solicitarea secretarului de stat si sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat Pacientul - care a fost insotit de mama sa - a primit ingrijiri medicale, in timpul zborului, de la o echipa medicala din cadrul Ministerului Apararii Nationale si SMURD Bucuresti", a precizat sursa citata.Aeronava, care a decolat din Baza 90 Transport Aerian duminica dimineata, la ora 3.45, si s-a intors in Bucuresti, cu pacientul, la ora 6.17, a fost operata de catre un echipaj format din comandorul Emil Tecuceanu, locotenent-comandorul Daniel Motoroiu si maistrii militari Gabriel Stancu si Mihai Avram.Echipa medicala a fost formata din locotenet-colonelul Dragos Tudose - medic, sergentul major Georgel Grigore - asistent medical, dr. Raluca Andreea Moldoveanu - medic si Marian Draghici - asistent, a mentionat sursa citata.