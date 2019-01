Un sofer beat a blocat circulatia tuturor troleibuzelor din Galati

Ziare.

Accidentul s-a produs, joi dimineata, in zona centrala a orasului Galati. Muncitorii au lucrat ore intregi ca sa repare stalpul care sustine reteaua de alimentare a troleibuzelor din oras, dar inca nu au reusit.In Galati exista doua trasee de troleibuz.Astfel, troleibuzele au stat la capatul de linie in intervalul orar 5:00-6:25. Ulterior, circulatia troleibuzelor s-a reluat insa in jurul orei 10:00, problemele la reteaua electrica au reaparut."Societatea Transurb SA informeaza ca, din cauza unei avarii aparute la un stalp care alimenteaza cu energie reteaua de distributie a tensiunii, toate troleibuzele repartizate pe trasee nu vor circula pana la remedierea situatiei.Echipele de interventie din cadrul societatii noastre lucreaza la remedierea avariei. Va reamintim ca in aceasta dimineata (joi - n.red.), a avut loc un accident rutier pe strada Brailei, in zona Potcoava de Aur, ce a condus la avarierea unui unui stalp care alimenteaza cu energie reteaua electrica de transport a troleibuzelor", au anuntat reprezentantii transportatorului public de persoane din Galati.Politistii galateni au stabilit ca soferul care a provocat accidentul era baut.Reprezentantii IPJ Galati au declarat ca etilotestul a aratat ca soferul avea o alcoolemie de 0,73 mg/l alcool pur in aerul expirat.Oamenii legii au intocmit dosar penal pe numele soferului, atat pentru ca a consumat alcool la volan, cat si pentru ca a refuzat sa-i fie prelevate probele biologice.