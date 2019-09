Un stalp de telefonie a cazut peste un autocar care transporta elevi, in Maramures

Ziare.

Conform aceleiasi surse, in momentul producerii accidentului in autocar se aflau 25 de elevi, nici unul dintre acestia nefiind ranit."Autocarul care transporta elevi a agatat cu sistemul de ventilatie un cablu de telefonie, stalpul s-a destabilizat si a cazut pe autocar. Nicio persoana nu a fost ranita. Cei 25 de elevi au fost preluati de un alt autocar. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0", a spus reprezentantul IPJ Maramures.Potrivit acesteia, in urma caderii stalpului, un geam al autocarului a fost distrus.Firma care opereaza cursa de autocar beneficiaza de licenta de transport eliberata de Consiliul Judetean Maramures, in comisia de specialitate.