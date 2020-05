UNICEF avertizeaza: Blocajul din transportul aerian compromite livrarea vaccinurilor, in special pe cel pentru rujeola

Ziare.

In 2019, aproximativ 2,43 miliarde de doze au fost distribuite de UNICEF in 100 de tari pentru vaccinarea a aproximativ 45 la suta din copiii cu varste de pana la 5 ani.Din 22 martie, UNICEF a constatat o reducere cu 70 pana la 80 la suta a expedierilor de vaccinuri, din cauza scaderii drastice a numarului zborurilor comerciale si a disponibilitatii limitate a zborurilor charter."In prezent, zeci de tari risca sa ramana fara stocuri din cauza intarzierilor de livrari de vaccinuri", a declarat Marixie Mercado, reprezentanta a UNICEF.Cele 26 de tari care sunt in pericolul cel mai mare sunt cele la care este dificil sa se ajunga din cauza putinelor zboruri comerciale si a costurilor foarte mari de transport. O mare parte din aceste tari se afla in Africa, dar si tari din Asia se afla in aceasta situatie (de exemplu Coreea de Nord).Din cauza intarzierilor, tarile pot recurge la rezervele lor de vaccinuri pentru situatii de urgenta, care le-ar permite sa faca fata aproximativ trei luni. Insa daca problemele de transport vor persista, un numar mare de tari risca sa isi epuizeze stocurile de vaccinuri. Aceasta criza ar putea duce la decalarea productiei de vaccinuri.UNICEF se teme ca intreruperea vaccinarii de rutina, in special in tarile cu sistem de sanatate fragil, ar putea duce la epidemii dezastruoase.