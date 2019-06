Accident de tren la Iasi: Doi oameni au murit

Ziare.

Potrivit ISU Iasi, in zona pasajului rutier spre Barnova, localitatea Ciurea, trei persoane au fost lovite de trenul Bucuresti-Iasi.Catre locul interventiei au fost directionate mai multe echipaje, acestea constatand ca victimele sunt doua femei si un barbat.O femeie de aproximativ 20 de ani si un barbat de 40 de ani au murit, in timp ce o femeie de 40 de ani a fost ranita, fiind preluata de echipajele medicale.Deocamdata, nu s-au stabilit imprejurarile producerii accidentului. Cele trei persoane se deplasau pe jos, in zona pasajului.