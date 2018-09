Brasov: Zeci de oameni au fost evacuati in toiul noptii dupa ce un tren incarcat cu propan prezenta scurgeri

Ziare.

Pompierii militari au fost chemati sa intervina in Gara Racos pentru asigurarea masurilor specifice de interventie, pentru a evita izbucnirea unei explozii, in conditiile in care un tren incarcat cu propan, benzina si motorina prezenta scurgeri la cisterna de propan."Ca masura de siguranta au fost evacuate 4 persoane care locuiau in apropierea garii. Aproximativ 45 de persoane, navetisti au fost, de, asemenea, evacuate", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila.Ulterior, sursa citata a anuntat ca problema scurgerilor a fost rezolvata dupa aproape doua ore de interventie, iar circulatia trenurilor va fi reluata.