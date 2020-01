CFR a dublat numarul de vagoane la trenurile care se intorc duminica de pe Valea Prahovei in Capitala

Ziare.

"Numarul vagoanelor este dublu fata de aceeasi perioada a unei zile obisnuite, ajungand la aproape 80 pe parcursul intregii zile de astazi. Aceasta inseamna ca peste 6.600 de turisti se vor putea intoarce de la munte cu trenul in Capitala, fata de 3.600 intr-o zi obisnuita", informeaza compania.CFR Calatori a dublat capacitatea celor 10 trenuri care circula duminica, pe relatia Brasov-Bucuresti, in intervalul orar 11-24, avand in vedere ca multa lume a profitat de acest week-end prelungit pe Valea Prahovei."Am promis ca vom pune calatorul in centrul deciziilor noastre, ne respectam promisiunea inca din prima zi. Am promis mai multe trenuri, ne-am organizat. Va asteptam!", afirma Dan M. Costescu, directorul general al CFR Calatori, intr-o postare pe Facebook.Vor fi si trenuri la care nu se mai poate suplimenta numarul de vagoane, deoarece maximul permis de retea a fost deja atins."Spre exemplu, trenul IR 1746, care pleaca duminica din Brasov spre Bucuresti la ora 16.51 va avea in compunerea sa, 15 vagoane si 2 locomotive. Numarul de locuri este suplimentat la aproape 200% fata de media zilnica. Capacitatea acestui tren va fi de 1022 de locuri, cu 500 in plus fata de compunerea medie zilnica", precizeaza reprezentantii companiei.Sau trenul IR 1636 care pleaca din Brasov la ora 13.20 va circula cu un numar de 10 vagoane, fata de 3, cu cat circula pana acum si cu peste 500 de locuri in plus, adica o suplimentare de peste 370%."Pentru duminica, 26 ianuarie 2020, pentru a prelua afluxul mare de calatori care se intorc in Bucuresti pe Valea Prahovei, capacitatea trenurilor a fost suplimentata, in premiera, cu 3.000 de locuri fata de media zilnica. CFR Calatori are in plan suplimentarea garnitururilor si pe alte rute aglomerate. Compunerea trenurilor s-a facut in functie de volumul estimat de calatori", mai arata societatea.In eventualitatea ca aceasta cerere va fi mai scazuta, compania va adapta corespunzator si compunerea trenurilor.Pentru cei care vor sa se bucure de nocturna pe partiile de ski, CFR Calatori va dubla si capacitatea trenului care pleaca din Brasov la ora 20.15.CFR Calatori opereaza in intervalul orar vizat un numar de 10 trenuri pe relatia Brasov-Bucuresti, sase trenuri in rang de Interregio si patru in rang de tren Regio.Capacitatea totala medie zilnica a acestor trenuri este de circa 3.600 locuri. In zilele de duminica, aceasta capacitate este suplimentata cu circa 25%, ceea ce in seamna peste 900 locuri."Va rugam urmariti situatia pe site-ul CFR. Calatori si pe contul de Facebook al companiei", recomanda compania.