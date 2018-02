CFR anuleaza zeci de trenuri: Seful companiei le transmite nemultumitilor sa ia taxiul sau microbuzul

Ziare.

"Vom fi nevoiti sa reducem macar circulatia acelor trenuri care sunt paguboase si care pot fi inlocuite chiar cu taximetre sau microbuze in anumite zone. Nu avem incotro. In total sunt 47 de trenuri care sunt vizate", a declarat Iosif Szentes, directorul general al CFR Calatori, citat de Digi 24.Potrivit informatiilor venite din partea anagjatilor, mai multe trenuri vor fi anulate."Numai pe o singura telegrama erau 97 de trenuri", spune Rodrigo Maxim, presedintele Federatiei Sindicatelor Transporturi Feroviare, conform sursei citate.Gratuitatea acordata studentilor a marit cu 1,5 milioane numarul pasagerilor care au circulat cu trenul in 2017, dintre care 700.000 au primit locuri in picioare. Totusi, compania e in pierdere. Care este motivul? Statul a taiat din subventii.Problema este ca din cauza lipsei de investitii in trenuri noi, gaura se va adanci si mai mult. CFR Calatori are in acest moment doar 767 de vagoane si ar mai avea nevoie de inca 400 pentru a face fata cererii.De asemenea, operatorului de transport feroviar i-ar mai fi necesare 230 de locomotive electrice. Insa nu are bani pentru aceste achizitii. Singura sansa ar fi aprobarea unor fonduri de la buget, sub forma de ajutor de stat, spune seful companiei.Pe de alta parte, sindicalistii mai atrag atentia ca firmele care repara vagoanele companiei de stat au si garnituri private pe traseu si din acest motiv nu au niciun interes sa sa puna in circulatie trenurile CFR.Cei mai loviti de schimbarile care apar de la 1 martie sunt navetistii care merg pe rute scurte spre orasele mari: Galati, Iasi, Timisoara, Craiova, Brasov, Cluj, Alba Iulia si, desigur, Bucuresti. In plus, este posibila retragerea din circulatie a trenului 1745 dintre Capitala si Satu Mare.Oficialii companiei au precizat insa ca treaba sta putin altfel.Intr-un raspuns oficial transmis StirileProTv.ro , reprezentantii CFR Calatori sustin ca "din anularea garniturilor la care traficul de pasageri este redus, sub 10 pasageri/ tren , si a caror circulatie nu se justifica financiar, vor rezulta vagoane care pot fi redistribuite in compunerea trenurilor care circula pe rute solicitate."In plus, sefii companiei precizeaza ca sunt anulate complet 25 de trenuri. Restul nu vor circula in zilele de sarbatoare si in weekend.