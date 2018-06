CFR Calatori introduce de la sfarsitul lunii iunie "Trenurile Soarelui"

Ziare.

Dintre acestea, 16 trenuri vor avea ca destinatie Constanta/Mangalia, in timp ce 17 trenuri vor pleca zilnic din garile Capitalei spre Constanta, din care sapte ajung la Mangalia.De asemenea, exista legaturi frecvente cu trenuri care circula intre Constanta si statiuni, precizeaza CFR Calatori.Potrivit companiei de transport feroviar, trenurile InterRegio sunt dotate cu instalatii de climatizare, iar trenurile de lung parcurs au in compunere vagoane de dormit si cuseta.O calatorie Bucuresti - Constanta este 59,6 lei la tren IR, clasa a 2-a, iar daca se achizitioneaza un bilet dus-intors calatorul beneficiaza de 10 la suta reducere. Daca biletul este achizitionat online se mai adauga o reducere de 5 la suta. De asemenea, pentru cumpararea biletelor cu cel putin 21 de zile in avans reducerea este de 25 la suta din tariful de transport. Cu oferta Minigrup 2-5 reducerile acordate sunt de pana la 30 la suta, daca achizitionarea se face online.Biletele pot fi achizitionate online, de pe site-ul CFR Calatori, de la automatele de bilete din gari, de la automatele ZebraPay, direct de la casele de bilete din gari si agentii de voiaj CFR si de la agentiile de turism.In ceea ce priveste Delta Dunarii, va circula zilnic un tren direct InterRegio pe ruta Bucuresti Nord - Tulcea Oras si retur (IR 1689, cu plecare din Bucuresti Nord la 06:10 si IR 1688, cu plecare din Tulcea Oras la ora 13:10) . De asemenea, in fiecare zi, patru trenuri (doua dus si doua intors) vor continua sa circule intre Medgidia si Tulcea.Potrivit CFR, persoanele cu dizabilitati motorii vor primi servicii de asistenta gratuita din partea CFR Calatori, mai exact rezervarea locurilor speciale, insotire in incinta statiei, asistenta la urcarea si coborarea in si din tren si asistenta la bordul trenului. Pasagerii trebuie sa completeze, cu minimum 48 ore inainte de plecare, un formular care este disponibil online si la casele de bilete, pentru trenuri care au plecari si sosiri din si in marile gari.