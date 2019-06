CFR nu le da niciun ban despagubire oamenilor care au stat 30 de ore in trenul spre mare

Ziare.

"In prezent, in Romania functioneaza derogarile de la acest regulament si in aceste conditii nu se pot acorda alte despagubiri decat cele prevazute", a declarat Adrian Vlaicu, purtator de cuvant al CFR Calatori.Acest lucru se intampla pentru ca in Romania nu se aplica Regulamentul European 1371 din 2007 privind drepturile si obligatiile calatorilor pe calea ferata, pentru ca tara noastra a obtinut derogari de la acesta. Conform regulamentului, o tara poate cere derogare de la regulament si aceasta poate fi reinnoita de cel mult doua ori. Romania a cerut derogare in 2009, apoi in 2014, iar la finalul lui 2019 aceasta expira. Ar mai putea sa ceara inca o data derogare, dar din 2024 nu va mai putea.Amintim ca cele doua trenuri au plecat din Timisoara duminica , unul la 17:30 si celalalt la 19:30 si au ajuns la destinatie abia in noaptea de luni spre marti.Dupa ce au ajuns in Drobeta Turnu Severin, din cauza inundatiilor s-au intors in Lugoj, unde garniturile s-au unit in una singura si au continuat drumul abia dupa cateva ore."Exista cod rosu. Din acest motiv, trenul de la Turnu Severin s-a intors la Lugoj, Chilia, a continuat pe valea Jiului, Simeria, Petrosani", a spus Vlaicu.La Drobeta Turnu-Severin si la Bucuresti, calatorii au primit apa, cornuri si sandvisuri din partea angajatilor CFR.Aventura oamenilor nu s-a incheiat nici aproape de litoral. La Fetesti, oamenii au fost nevoiti sa se mute dintr-un vagon in altul, pentru ca jumatate din tren urma sa ramana la Constanta.