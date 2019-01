Circulatia trenurilor este afectata pe doua rute. Intarzieri pentru cursele spre Capitala

Ziare.

Pe aceste rute, mai multi copaci au cedat sub greutatea ghetii, astfel ca s-au prabusit pe firul de contact, ceea ce a intrerupt alimentarea cu energie electrica a locomotivelor."Personalul feroviar este deja pe teren si actioneaza pentru taierea si indepartarea copacilor prabusiti. Apoi se va interveni cu personal specializat pentru inlocuirea componentelor avariate, restabilirea alimentarii firului de contact si efectuarea reglajelor la catenara.Pe sectorul Bucuresti - Lehliu, sector care are doua fire de circulatie, trenurile vor tranzita zona prin cuplarea unei locomotive Diesel la fiecare garnitura, pana la finalizarea lucrarilor de interventie, care se vor desfasura alternativ pe cele doua fire. Tractiunea Diesel este realizata cu doua locomotive ale operatorului national CFR Calatori", a explicat Oana Branzan, purtatorul de cuvant al CFR Infrastructura.Pe raza Regionalei CF Craiova, deoarece sectia de cale ferata Valea Alba - Drobeta Turnu Severin Marfuri are un singur fir de circulatie, trenurile care tranzitau zona au fost oprite in garile de pe traseu. Masura va fi mentinuta in toata perioada necesara desfasurarii interventiilor pentru taierea, indepartarea copacilor si restabilirea alimentarii cu energie electrica a firului de contact."In conditii speciale se circula in continuare la intrarea in Capitala, pe sectorul Buftea - Peris - Crivina, unde se inregistreaza fluctuatii de tensiune in linia de contact si implicit intreruperi de alimentare cu energie electrica a locomotivelor", au adaugat Branzan.Astfel, doua trenuri care trebuiau sa ajunga la Bucuresti au cate o intarziere de 180 de minute: R 7032 de la Urziceni trebuia sa ajunga la ora 6.06, iar IR 1822 de la Arad la 6.16.In plus, o intarziere de 110 minute avea, la ora transmiterii stirii, IR 1596 de la Timisoara, care trebuia sa ajunga in Capitala la ora 8.25.Alte intarzieri de peste o ora mai sunt pentru trenurile care trebuie sa ajunga la Bucuresti de la Vatra Dornei Bai (IR 1654), Constanta (IR 1586), Craiova (1594), Ploiesti Sud (1552), si Satu Mare (1742).In plus, trenurile care trebuie sa plece din Capitala au inceput sa le fie reprogramata plecarea, cea mai importanta fiind de 65 de minute pentru IR 1586 catre Brasov.De asemenea, trenul IR 1581 de la Bucuresti care ar trebui sa ajunga la Constanta la ora 9.27 are anuntata o intarziere de 60 de minute.