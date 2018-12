De la Cluj la Viena, cu trenul pentru 30 de euro

Ziare.

Acest lucru va fi valabil de pe 9 decembrie, cand va intra in vigoare Noul Mers al Trenurilor, arata Cat Costa Clujul Trenul respectiv va circula zilnic. Acesta va pleca din Cluj-Napoca la ora 7:35 si va ajunge la Viena la ora 17:21. La intoarcere trenul va pleca din Viena la 10:42 si va ajunge la Cluj-Napoca la ora 22:25.De asemenea, trenul Dacia Bucuresti - Viena o sa revina pe ruta prin Sighisoara, orasul Sibiu fiind conectat cu Budapesta prin doua perechi de trenuri directe IR 74/IR 75 si IR 473/IR 472, atat cu parcurs de zi, cat si cu parcurs de noapte.Sursa citata noteaza ca pentru calatoria de la Sibiu la Viena cu trenul Dacia este asigurata legatura in Medias cu trenul R 2567 (Sibiu plecare 17.12 - Medias sosire 18.51).CRF Calatori a mai transmis ca "pasagerii vor putea calatori in afara tarii zilnic, cu trenuri directe din Bucuresti Nord catre Viena (de la 39 euro pe sens) si Budapesta (de la 29 euro pe sens), Chisinau (de la 19 euro pe sens), iar in sezonul estival catre Sofia (de la 30 euro pe sens), Istanbul (de la 54 euro pe sens) si Salonic (de la 56 euro pe sens).De asemenea, oferta de transport international include trenuri zilnice directe catre Budapesta si din Timisoara (de la 15 euro pe sens), Cluj Napoca (de la 15 euro pe sens) si Brasov (de la 19 euro pe sens) . Foarte avantajoase sunt si ofertele pentru calatoriile catre Austria, Germania, Polonia, Slovacia si Cehia, cat si oferta Interrail Pass, care reprezinta un abonament valabil in toata Europa sau intr-o anumita tara din Europa".Brosura Mersul Trenurilor de Calatori 2018-2019 va putea fi cumparata din gari si agentii CFR pentru 17 lei.