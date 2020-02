Directorul general al CFR Calatori: Vom suplimenta trenurile saptamana de saptamana!

Ziare.

com

"CFR Calatori suplimenteaza si in acest sfarsit de saptamana compunerea anumitor trenuri, pentru adaptarea capacitatii de transport la cerintele in crestere de trafic si pentru a imbunatati conditiile la bordul vagoanelor, incercand sa utilizeze la maximum parcul limitat pe care il are deocamdata la dispozitie. Conducerea CFR Calatori a decis suplimentarea numarului de locuri pe parcursul intregii saptamani si in special in zilele de weekend cand cererea este mult mai mare. Suplimentarea s-a facut punctual acolo unde dispeceratul a constatat o cerere foarte mare", anunta compania, precizand ca 100 de trenuri circula in acest sfarsit de saptamana cu o capacitate suplimentata, ceea ce inseamna peste 44 de mii de locuri numai in aceste garnituri ale CFR Calatori."Generalizam suplimentarea inceputa acum doua saptamani pe Valea Prahovei, continuata in Moldova si apoi in toate zonele din tara, aglomerate la sfarsit de saptamana. Ceea ce la inceput parea o exceptie fericita, rezultata din ideile si entuziasmul echipelor noastre de specialisti din toata tara, se transforma rapid in sistem. Un sistem care se va aplica saptamana de saptamana pentru a scoate maximum din parcul modest pe care il avem in acest moment, urmarind doua obiective simple: cat mai multi calatori multumiti transportati si incasari mai mari pentru companie" a declarat Dan M. Costescu, directorul general al CFR Calatori.Vineri si sambata au circulat cu vagoane suplimentare toate trenurile pe rutele aglomerate. Spre exemplu, trenurile IR 1623 Bucuresti - Sibiu (578 de locuri fata de 310 intr-o zi obisnuita), IR 1586 Constanta - Brasov (688 de locuri fata de 366 intr-o zi obisnuita ), IR 1594 Craiova - Bucuresti (764 de locuri fata de 478 intr-o zi obisnuita) sau IR 1744 Baia Mare - Timisoara Nord (220 de locuri fata de 110 intr-o zi obisnuita).Volumul maxim de trafic se inregistreaza in zilele de duminica, drept pentru care numarul de locuri a fost dublat si duminica, pe rutele aglomerate din toata tara.Numai pentru ziua de duminica, CFR Calatori a reusit sa introduca 260 de vagoane la trenurile pentru care dispeceratul a constatat o cerere foarte mare.Spre exemplu trenul IR 12538 pleaca astazi din Cluj Napoca spre Bucuresti Nord cu 482 de locuri fata de 190 intr-o zi obisnuita. Trenul IR 1732, Galati - Brasov are astazi mai multe vagoane si 120 de locuri in plus, iar IR 1752 pe relatia Suceava - Bucuresti Nord are capacitatea dublata, ajungand la 780 de locuri.Se mentine suplimentarea vagoanelor si pe Valea Prahovei la necesarul estimat in timp real din dispecerat. Compunerea tuturor trenurilor s-a facut in functie de volumul estimat de calatori."In eventualitatea ca aceasta cerere va varia, vom adapta corespunzator si lungimea trenurilor. Va rugam urmariti mersul trenurilor pe site-ul CFR Calatori sau la casele de bilete", precizeaza compania, dand asigurari ca va suplimenta in fiecare zi componenta garniturilor, in functie de cerere, si in functie de parcul de material rulant pe care compania il are deocamdata la dispozitie.