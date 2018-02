Doi oameni au murit intr-o masina lovita de tren. Seful CFR Iasi: Am mai distrus o locomotiva si un vagon

Ziare.

In acest moment, circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500 Suceava-Bucuresti."Asta se intampla cand oamenii nu respecta indicatoarele feroviare, din pacate. Am mai distrus o locomotiva si un vagon, ca si asa aveam multe! Din pacate, si doi oameni si-au pierdut vietile astazi. Trebuie luate masuri o data pentru totdeauna, sa se gaseasca o solutie pentru a nu se mai intampla astfel de tragedii. Dar cine sa ia la noi? Noi suntem specialisti in studii de fezabilitate", a declarat seful CFR Iasi, Constantin Axinia.Accidentul s-a produs la pasajul de trecere peste calea ferata la Pascani-Muncel, in zona localitatii Cozmesti. Conform primelor informatii, trenul a lovit in plin masina, locomotiva si primul vagon suferind avarii.