Dosar penal deschis dupa ce locomotiva Mocanitei din Maramures a deraiat

Purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes, a declarat, duminica, pentru Mediafax, ca se fac cercetari pentru stabilirea cauzelor deraierii."Politistii din Viseu de Sus care au efectuat cercetarea la fata locului au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa in cazul deraierii Mocanitei. De asemenea, se continua cercetarile pentru stabilirea cauzelor care au dus la acest incident. In acest caz a fost audiat si mecanicul care conducea trenul respectiv", a spus Metes.Mocanita este operata de un operator privat, reprezentantii acestuia declarand pentru Mediafax ca duminica dimineata a fost reluata cursa cu acest tren turistic.Traseul Mocanitei are o lungime de peste 46 de kilometri, o cursa zilnica tur-retur avand o durata de cinci ore si jumatate, intre orele 9 - 14.30. Locomotiva Mocanitei a deraiat sambata pe Valea Vaserului , in judetul Maramures, iar 12 persoane au ajuns la spital, ranite. In trenul de linie ingusta se aflau aproximativ 200 de persoane.