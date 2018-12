Doua trenuri au deraiat, 9 vagoane au sarit de pe sine, un calator a ajuns la spital

Ziare.

Purtatorul de cuvant al CFR Calatori, Adrian Vlaicu, a declarat la Antena 3, ca in incidentul in care a fost implicat trenul de calatori doua persoane au fost ranite si una a fost transportata la spital.ISU Hunedoara a anuntat ca a fost imediat activat Planul Rosu de Interventie, adaugand ca victima are posibile fracturi la membrele superioare.Toti pasagerii vor fi preluati si transportati in siguranta la Petrosani.Centrul Infotrafic, din Inspectoratul General al Politiei Romane, a anuntat ca traficul feroviar este blocat pe Sectia de cale ferata 202 intre localitatile Subcetate si Boiesti (Hunedoara), dupa ce trei vagoane din sase ale trenului IR. 1821, care se deplasa pe ruta Constanta - Arad si transporta 120 de pasageri, au deraiat. In aceste vagoane se aflau 20 de persoane.De asemenea, circulatia feroviara pe sectia de cale ferata 930 este intrerupta la kilometrul feroviar 13+300 de metri, intre statiile CF Berzovia si Oravita (judetul Caras-Severin), dupa ce sase dintre cele noua vagoane ale trenului marfar 69498 (operator privat, care se deplasa pe relatia Gradinari - Timisoara Nord) au deraiat, din motive tehnice, arata Mediafax.Evenimentul nu s-a soldat cu victime, iar trenul transporta cereale.In aceste cazuri, se fac cercetari pentru a se stabili cauzele producerii evenimentelor.