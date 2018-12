Doua trenuri au ramas blocate aproape cinci ore, in Mehedinti

Ziare.

Adrian Vlaicu, de la CFR Calatori, a declarat ca defectiunea s-a produs in jurul orei 5:15 - 5:30, iar circulatia s-a reluat in jurul orei 9:30, in acest timp calatorii din cele doua trenuri in garnituri, care au fost alimentate cu energie, astfel incat nu au suferit de frig."A fost un fir de contact afectat. A fost vorba de o intrerupere de energie. S-a asteptat remedierea catenarei si s-a continuat mersul. S-a lucrat la catenara pentru realimentarea cu energie.Distanta este mare, din informatia noastra, au fost niste suporti de la firul de contact afectati care au trebuit demontati si inlocuiti. Calatorii au stat in statie, trenul fiind alimentat cu energie electrica, cei de la Infrastructura intervenind pe segmentul afectat si au efectuat remedierea.Calatorii au suferit intarzierea, pentru ca nu aveam cum trece trenul atata timp cat linia era inchisa pentru remediere. La 9:30 s-a repus sub tensiune si s-a reluat circulatia", a spus Vlaicu.Potrivit acestuia, cele doua trenuri au fost unele de interes zonal, care nu sunt foarte utilizate in a doua zi de Craciun.