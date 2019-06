Doua trenuri plecate din Timisoara ieri nu au ajuns nici pana acum la mare. Reactia CFR

Ziare.

Un tren a plecat duminica, la 17:30 si celalalt la 19:30.De la Drobeta Turnu Severin, trenurile au fost intoarse la Lugoj si ar trebuit sa mearga pe alta ruta, dar nu s-a intamplat asa si au stat in gara pana luni dimineata la ora 08:00. Abia apoi au plecat iar la drum cu destinatia finala Mangalia, conform Digi24."S-a dat apa, care cum a putut sa ia. Nu au dat nimanui. Cate un bax de apa la un vagon. In vagonul alaturat sunt 40 de elevi. Un vagon! A dat un bidon de apa la 40 de elevi. Am incercat sa sun la SMURD la Faget, sa aduca cineva de mancare. Intre timp am plecat de acolo si nu au reusit sa vina. Oamenii sunt foarte agitati. Nimeni nu spune nimic.Dau din umeri, nu sunt nici ei informati. La Faget ne-am oprit iar, a plecat locomotiva, nu avea apa. Au umplut locomotiva cu bidoane de 2 litri de apa. Ne-a spus conductorul", a declarat Iosif Szabo, unul dintre calatorii prinsi in tren.Abia cand au ajuns in Simeria (Hunedoara) oamenii au primit niste apa si cornuri."Ca urmare a opririi circulatiei in judetul Mehedinti, CFR Infrastructura a dispus plecarea trenurilor de calatori. Trenul a fost rerutat pe o ruta ocolitoare, necesita intoarcerea pe o sectiune mare de traseu, urmandu-si apoi traseul spre litoral.CFR Calatori a dispus regionalelor sa ofere asistenta calatorilor din tren in statiile Simeria, Craiova si Bucuresti. Chiar si Constanta, daca va mai fi cazul, in momentul sosirii la destinatia finala", a declarat Adrian Vlaicu, purtator de cuvant al institutiei.