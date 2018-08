Foc de arma tras asupra unui tren de persoane care circula de la Timisoara la Resita

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie Caras-Severin, miercuri seara, Politia Transporturi Feroviare Resita a fost sesizata prin apel la 112 cu privire la faptul ca asupra trenului de persoane Regiotrans 16.113 Timisoara - Resita, s-a tras din exterior un posibil foc de arma. Automotorul apartine unui operator privat, iar o alica a patruns prin geam, in compartiment.Conform martorilor, incidentul a avut loc imediat dupa ce trenul a plecat din gara Coltan, din judetul Caras-Severin. Din fericire, nicio persoana aflata in tren nu a fost ranita."Echipa operativa deplasata la fata locului, din care a facut parte si un politist din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, nu a identificat proiectile sau fragmente de proiectil. Au fost insa ridicate probe, urmand a se efectua o expertiza criminalistica. Cercetarile continua in vederea clarificarii starii de fapt, sub coordonarea Parchetului competent", a aratat IPJ Caras-Severin.