Haos in circulatia trenurilor din intreaga tara pana in septembrie, cel putin. Rezultatul pataniei unui mecanic beat

CFR a transmis ca, in aceasta perioada, echipele de interventie au lucrat pentru degajarea zonei, dar pentru ca in zona nu se poate interveni cu macaraua feroviara este nevoie de interventia cu o macara rutiera de mare tonaj (600 tone).Compania adauga ca a fost contractata firma care va realiza lucrarile de inlaturare a materialului rulant aflat pe firul I al viaductului Carcea, pentru eliminarea pericolelor existente constituite de aceste vehicule feroviare (locomotiva si vagon) si redeschiderea circulatiei feroviare pe firul II intre statiile CF Malu Mare si Banu Maracine."In prezent se executa lucrarile de realizare a unei platforme, care este necesara montarii si pozitionarii macaralei de mare tonaj, urmand apoi sa fie adusa si montata macaraua pe pozitie. Lucrarile propriu-zise de inlaturare a materialului rulant aflat pe fir I al viaductului Carrcea vor fi terminate pana la data de 4 septembrie 2018. Mentionam ca dupa degajarea zonei unde s-a produs evenimentul (firul I), circulatia feroviara va putea fi reluata pe firul II, in conditii de siguranta", se arata in comunicat.Amintim ca, pe 12 august, un tren apartinand operatorului de marfa Grup Feroviar Roman a deraiat pe firul I al viaductului Carcea , prin depasirea de catre mecanicul de locomotiva a semnalului de circulatie aflat pe culoarea rosie.Trenul a intrat pe firul I de circulatie, pe distanta Malu Mare - Banu Maracine, pe care accesul era interzis pentru circulatia trenurilor, din cauza unor lucrari.Dupa evaluarea primara de catre personalul de specialitate CFR, s-a hotarat ca circulatia trenurilor sa fie deviata pe ruta ocolitoare Caracal - Piatra Olt - Craiova, pana la stabilirea variantelor definitive de reluare a circulatiei pe Magistrala CF 900 pe distanta Craiova - Caracal.In comunicatul de miercuri al CFR nu se precizeaza si daca trenurile de calatori vor avea intarzieri , avand in vedere a imediat dupa accident Adrian Vlaicu, purtatorul de cuvant al CFR Calatori, a spus ca vor urma intarzieri.Atunci, acesta preciza ca intarzierile sunt de 120 de minute in medie si ca situatia va dura atata timp cat va fi inchisa linia directa.