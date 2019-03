Inca un tren a deraiat in Hunedoara. Traficul se desfasoara cu restrictii

Ziare.

com

"Trenul de marfa, care apartine operatorului privat DB Cargo Rail Romania, are in compunere 20 de vagoane si circula in tranzit pe relatia Curtici - Giurgiu Nord. La fata locului echipele feroviare de interventie ale Regionalei CF Timisoara vor actiona pentru repunerea pe sina a vagoanelor cu un tren de ajutor cu vinciuri, care va fi indrumat din statia Simeria. Cauzele acestui eveniment feroviar vor fi stabilite de comisia de ancheta", precizeaza sursa citata.Este al treilea incident de acest fel in ultimele doua saptamani. In data de 2 martie, locomotiva unui tren care circula pe relatia Brasov - Curtici a deraiat de un boghiu la iesire din statia Savarsin.In 8 martie, un vagon din compunerea unui tren pe relatia Sighetu Marmatiei - Dej Calatori, a deraiat de un boghiu la intrare in statia Cosbuc.