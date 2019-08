Incendiu la locomotiva unui tren in care se aflau 50 de persoane, in Neamt

Ziare.

Potrivit pompierilor, nu au fost victime, locomotiva fiind decuplata de la vagoanele in care se aflau 50 de persoane.Potrivit ISU Neamt, incendiul s-a produs la locomotiva trenului Piatra Neamt - Bacau. Locomotiva a fost decuplata de la vagoane si nu au fost inregistrate victime."Aproximativ 50 de pasageri se aflau in tren, iar incendiul s-a propagat de la sistemul de franare catre compartimentul motor al locomotivei", a declarat reprezentantul ISU Neamt.Acesta a mai spus ca majoritatea pasagerilor au coborat din vagoane si se afla in Halta Dumbrava Rosie.