Incendiu violent la locomotiva unui tren cu 350 de pasageri care circula pe ruta Brasov - Bucuresti

Incendiul s-a produs in timp ce trenul se afla in gara Buda din localitatea prahoveana Aricestii Rahtivan, iar 350 de pasageri au fost evacuati preventiv, fara a se inregistra victime."Trenul este de calatori, InterRegio 1631, cu trei vagoane si circula pe ruta Brasov-Bucuresti. La sosirea echipajelor la locul interventiei, incendiul se manifesta la compartimentul compresor. Preventiv, au fost evacuati aproximativ 350 de calatori, care sunt in afara oricarui pericol", a transmis ISU Prahova.Sursa citata a precizat ca la locul evenimentului s-au deplasat doua autospeciale de stingere, o autospeciala de stingere cu azot si o ambulanta SMURD.Pasagerii au fost transbordati in alte doua trenuri si au plecat.Amintim ca si marti a izbucnit un incendiu la locomotiva unui tren de persoane, in gara din localitatea Dumbrava Rosie, judetul Neamt Potrivit pompierilor, nu au fost victime, locomotiva fiind decuplata de la vagoanele in care se aflau 50 de persoane. ISU Neamt a anuntat ca incendiul s-a produs la locomotiva trenului Piatra Neamt - Bacau.