Legea care impune bariere la trecerile de calea ferata de pe DN-uri a trecut de Parlament

Initiativa adoptata de Camera Deputatilor in calitate de for decizional prevede completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, astfel incat administratorii de cai ferate au obligatia de a monta bariere sau semibariere la acelasi nivel cu calea ferata ale tuturor drumurilor internationale, precum si ale drumurilor nationale care prezinta un grad ridicat de risc de producere a accidentelor rutiere.Acestia trebuie sa aiba in acest sens avizul administratorului drumului si al Politiei Rutiere.Incalcarea prevederilor legii se va sanctiona cuincepand cu 1 ianuarie 2020.De asemenea, legea mai prevede: "Administratorul caii ferate este obligat sa asigure vizibilitatea trecerilor la celasi nivel cu calea ferata prin curatarea vegetatiei pe o raza de 150 de metri masurata din intersectie."Propunerea legislativa se duce astfel la presedintele Klaus Iohannis pentru promulgare.