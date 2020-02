Locomotiva unui tren a deraiat in Sibiu

Ziare.

"Intre statiile Saliste si Apoldu de Sus (SRCF Brasov) s-a produs deraierea de o osie a locomotivei trenului 74-1 (CFR Calatori ). A fost indrumata locomotiva de ajutor, din statia Sibiu, trenul urmand sa fie reinscris in circulatie in maximum 15 minute, pe ruta deviata Sibiu-Copsa Mica-Alba Iulia-Vintu de Jos", se spune in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca nu sunt alte trenuri afectate de acest eveniment feroviar.Comandantul ISU Sibiu, Cosmin Balcu, a declarat sambata, ca nu exista informatii ca vreo persoana ar fi fost ranita."Informatia a venit la ora 10.58 de la un angajat de la CFR. Ni s-a spus ca nu exista pagube sau victime", a explicat Cosmin Balcu.Potrivit sursei citate, cei de la CFR au dat asigurari ca locomotiva va fi repusa pe sine in cel mai scurt timp.Surse oficiale au declarat ca in tren se aflau 50 de calatori cand locomotiva a deraiat. Trenul avea doua vagoane. Cei 50 de pasageri circulau pe ruta Brasov - Budapesta.O alta locomotiva a fost trimisa sa preia cele doua vagoane cu cei 50 de calatori sa-i transporte la Budapesta, pe o alta ruta.Potrivit IPJ Sibiu, o echipa a Agentiei de Investigare Feroviara Romana (AGIFER) de la Bucuresti se va deplasa pentru a investiga cauzele producerii acestui eveniment.