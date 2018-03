Locomotiva unui tren a luat foc, langa Ramnicu Sarat: 300 de persoane sunt in vagoane

Ziare.

com

Mecanicul a observat fum la compartimentul motor si a alertat autoritatile.Potrivit ISU Buzau, pompierii intervin, vineri, pentru stingerea unui incendiu produs la locomotiva unui tren, in judetul Vrancea, in localitatea Sihlea, zona facand parte din raionul de interventie al pompierilor din Ramnicu Sarat."Arde mocnit la compartimentul motor al locomotivei. Nu sunt flacari. Nu sunt probleme sa se propage incendiu. Mecanicul a observat ca iese fum si a sunat", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Buzau, George Cretu.Cretu a mai precizat ca trenul este unul de persoane, in cele trei vagone fiind aproximativ 300 de persoane."Toti calatorii sunt in regula. Sunt in vagoane", a spus purtatorul de cuvant al ISU Buzau.ISU Buzau intervine cu doua autospeciale pentru stingerea incendiului.