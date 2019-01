Ministerul Transporturilor a dat liber la trenurile conduse de un singur om. Sunt un pericol pentru toti romanii, avertizeaza mecanicii de locomotiva

Ziare.

In mod normal, in Romania, fiecare tren de marfa ar trebui condus de cate doi oameni, considera presedintele FML. Motivul: garniturile de marfa - adesea greu de condus din cauza infrastructurii vechi - circula pe aceleasi linii ca trenurile de calatori. Iar asta inseamna, in mod evident, ca un tren de marfa scapat de sub control risca sa produca o tragedie pe calea ferata.Fara sa tina cont de acest lucru, ministrul Transporturilor a adoptat Ordinul 1.853 din 10 decembrie 2018 prin care stabileste ca trenurile pot fi conduse de un singur om. Decizia - in aparenta fara mari consecinte - este de fapt un adevarat atentat la siguranta romanilor care calatoresc pe calea ferata, apreciaza Iulica Mantescu., a declarat pentruIulica Mantescu.Presedintele FLM acuza ca Ministerul Transporturilor a acceptat sa emita ordinul care ii pune in pericol pe romanii care calatoresc pe calea ferata la presiunile unor transportatori feroviari privati."Ei isi doresc de 10 ani acest ordin. De ce? Din cauza ca, atunci cand au intrat pe piata, n-au adus contracte noi. Au licitat pentru cele deja existente si, ca sa le castige, au venit cu preturi de dumping. Erau atat de mici preturile incat nu puteau lucra doar cu acesti bani. Pur si simplu nu se puteau tine pe linia de plutire.Asa ca au inceput sa faca presiuni asupra statului, care sa adopte astfel de ordine, si sa-i ajute sa isi reduca din cheltuieli. Si iata ca, pana la urma, au reusit. S-a luat notiunea de conducere in regim simplificat - care inseamna, de fapt, ca pe locomotiva trebuie sa fie doi oameni - si s-a reintrepretat, in sensul ca acum e suficint un om.Bun, transportatorii care au facut presiuni au vazut ordinul adoptat si vor economisi niste bani. Dar cu ce pret? Cu pretul sigurantei publice pe calea ferata. Fostul ministru (Lucian Sova - n.red.) sa isi asume ordinul pe care l-a dat si consecintele lui", a apreciat Iulica Mantescu.Va reamintim ca reteaua feroviara din Romania - lunga de aproape 21.000 de kilometri - este a saptea ca marime din Europa. Totodata, este una dintre cele mai imbatranite, in conditiile in care aproape jumatate din calea ferata are nevoie de reparatii consistente. De asemenea, CFR Marfa - care merge pe pierdere de ani buni - face transport si cu locomotive vechi de 60-65 de ani.In aceste conditii, statul ar trebui sa ia masuri pentru sporirea sigurantei pe calea ferata, nicidecum sa dea legi care sa le puna in si mai mare pericol viata romanilor care calatoresc cu trenul.