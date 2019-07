Pe ce se bazeaza Guvernul cand taie gratuitatea studentilor la CFR? Seful tinerilor din PSD se incurca in cifre si explicatii

Arunca vina pe supraaglomerarea trenurilor. Cifrele il contrazic

Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat, luni seara, dupa sedinta CEx a PSD, ca au fost stabilite mai multe masuri bugetare ce vor fi luate odata cu rectificarea bugetara, printre ele fiind si limitarea gratuitatii CFR pentru studenti Teodorovici nu a spus de ce vrea ca studentii sa plateasca biletul de tren, afirmand doar ca "sunt masuri care trebuie sa fie luate, nu sunt masuri luate din lipsa de bani. Vor asigura sustenabilitatea in anii viitori".Nu se stie insa nici cum anume va fi limitata gratuitatea. Teodorovici a spus ca ori se va limita numarul de calatorii gratuite, ori va fi introdusa o limita de varsta de 26 de ani, ori de gratuitate vor beneficia doar studentii cu rezultate bune la invatatura.Gabriel Petrea, presedintele TSD, a declarat marti, intr-o interventie telefonica la Digi24, ca masura de limitare a gratuitatii CFR pentru studenti este buna, pentru ca aceasta facilitate "pana la urma trebuie sa fie un stimulent pentru performanta, un stimulent pentru egalitate de acces la educatie, o masura sociala, un stimulent pentru acces la evenimente sociale, un stimulent pentru a reduce abandonul scolar".Asta cu toate ca, in februarie 2017, cand proiectul de lege privind adoptarea OUG 2/2017 prin care s-au acordat calatorii gratuite cu trenul pentru studenti a ajuns in Senat si a existat un amendament prin care calatoriile studentilor erau limitate intre localitatea de domiciliu si cea in care studiaza, Gabriel Petrea nu l-a sustinut Petrea, la acea vreme ministru al Consultarii Publice, a spus ca "forma adoptata Guvern este cea dorita de studenti si asa trebuie sa ramana", respectiv ca studentii trebuie sa beneficieze de gratuitate deplina la transportul feroviar.De ce acum si-a schimbat parerea? Greu de spus. Intrebat care au fost argumentele ministrului de Finante, la sedinta CEx de luni, cand a propus aceasta masura, Gabriel Petrea a spus ca a fost doar o discutie de principiu si ca nu au fost prezentate nici cifre, nici care ar fi impactul bugetar, nici cata economie s-ar face."Nu au fost spuse cifre, a fost o discutie de principiu, s-au anuntat o serie de masuri care ar putea fi luate. S-a stabilit ca vom avea o intalnire cu federatiile studentesti reprezentative, tocmai in ideea in care noi am luat aceste masuri care sunt in prezent dupa o consultare cu ei si cred eu ca, daca ar fi sa umblam la aceste masuri, trebuie o discutie cu ei", a spus liderul Tineretului Social Democrat.Dupa ce moderatorul a insistat, dorind sa afle de ce anume doreste Guvernul sa limiteze gratuitatea de care se bucura studentii la calatoriile CFR, Gabriel Petrea a invocat supraaglomerarea trenurilor."Eu port un dialog constant cu studentii si am ridicat problema de supraaglomerare a trenurilor si ajungem in situatia in care inclusiv studentii nu pot calatorii de fiecare data cand vor, pentru ca nu mai gasesc locuri.Dupa ce am luat aceasta masura, dupa doi ani si jumatate de implementare, am ajuns la concluzia ca masura este buna, dar poate fi perfectata (sic!) prin introducerea unor criterii", a spus Gabriel Petrea.Intrebat de ce nu se plange ministrul Transporturilor de supraaglomerarea trenurilor, tinand cont ca CFR se afla in subordinea sa, si acest lucru a pornit de la Ministerul de Finante, Petrea nu a oferit un raspuns, spunand doar ca "eu cred ca noi vrem sa rezolvam o problema, dar dumneavoastra ma puteti lasa sa vorbesc sau sa ma intrerupeti de fiecare data".In schimb, Laurentiu Tuca, presedintele Aliantei Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR), sustine ca, potrivit datelor primite de la CFR, doar 20% dintre biletele de tren au fost cumparate de studenti in anul 2018."Am vazut de foarte multe ori vehiculat ca studentii ocupa trenurile. Noi in luna ianuarie am trimis o adresa in baza Legi 544 catre CFR Calatori si am cerut sa ne furnizeze numarul de studenti care au circulat cu trenul in anul 2018.CFR ne-a spus ca functioneaza pe o piata concurentiala si nu ne poate furniza exact numarul. Ne-au spus doar ca 20% din numarul total de bilete au fost vandute catre studenti. Nu cred ca 20% dintre calatori aglomereaza trenurile", a spus Laurentiu Tuca.Asadar, intrebat pe ce cifre se bazeaza cand afirma ca studentii supraaglomereaza trenurile, Gabriel Petrea a spus ca el nu detine cifre si nu stie nici cat reprezinta cheltuiala pentru transportul studentilor.Liderul TSD a adaugat ca urmeaza sa aiba o intalnire cu presedintele Aliantei Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR), unde vor fi prezentate cifre de la Ministerul de Finante, fiecare parte va veni cu argumente, iar apoi se va decide daca vor fi limitate calatoriile gratuite pe tren pentru studenti si in ce fel.Asta cu toate ca logic ar fi fost ca aceste discutii sa fi avut loc inainte ca ministrul de Finante sa iasa public sa anunte o astfel de masura.