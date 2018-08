Podul metalic de la Maracineni a fost redeschis. Lucrarile se reiau pe celalalt sens de mers

Ziare.

Autoritatile anunta ca, din primavara, se vor face lucrari si pe celalalt sens de mers, care a preluat tot traficul in ultima perioada. Inchiderea podului care face legatura dintre Muntenia si Moldova a dus la formarea de cozi de masini, in toata aceasta perioada."Poate si unii dintre noi, poate chiar autoritati, am avut indoieli ca podul va fi redeschis la 30 august, insa iata ca s-a intamplat acest lucru. Podul care este unul de interes strategic are acum o fata noua, se circula in conditii de maxima siguranta", a declarat presedintele Consiliului Judetean Buzau, Petre Emanoil Neagu.Potrivit directorului Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Florin Dascalu, lucrarile la sensul de mers Buzau - Ramnicu Sarat vor incepe, cel mai probabil, in luna martie a anului viitor si vor dura patru luni, fara a bloca insa traficul.Lucrarile trebuie facute pentru ca, odata cu inchiderea sensului dinspre Ramnicu Sarat spre Buzau, calea unu a podului de la Maracineni a preluat tot traficul, timp de 120 de zile, astfel ca s-a deteriorat.De asemenea, tot pe calea unu, in urmatoarele 10 zile vor mai fi facute unele lucrari de plombare, insa traficul nu va fi inchis sau afectat mai mult de 6-8 ore.Lucrarile de reparatii ale podului de la Maracineni au inceput in 19 aprilie si au constat in reparatii ale placii din beton armat existente si executarea unei placi de suprabetonare peste placa existenta, inlocuirea hidroizolatiei si a caii pe pod, inlocuirea rosturilor de dilatattie, sablarea si vopsirea tablierului metalic si montarea parapetelui de siguranta cu nivel de protectie superior.Contractul de lucrari a fost incheiat intre DRDP Bucuresti si SC Freyrom SA si este in valoare de 3.568.654,70 lei fara TVA, suma alocata de la bugetul de stat pentru lucrari de intretinere periodica.Citeste si Dupa tragedia din Italia, CNAIR spune care este situatia podurilor din Romania