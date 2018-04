Prins fara bilet, un calator CFR a amenintat ca arunca trenul in aer

Ziare.

"In urma unui control desfasurat de Politia TF in scopul depistarii calatorilor fraudulosi, in trenul IR 1746 (Baia Mare - Bucuresti Nord) a fost identificat un pasager care nu avea legitimatie de calatorie. In timp ce calatorul era legitimat, acesta a sunat la numarul de urgenta 112 si a amenintat ca 'va arunca in aer trenul si metroul'", a transmis CFR Calatori.Cand trenul a ajuns in Ploiesti Vest, in jurul orei 19:00, pasagerul a fost coborat din tren. Politistii l-au dus la sectie pentru cercetari."Trenul a ajuns in Gara de Nord fara intarziere", au transmis reprezentantii CFR Calatori.A.G.