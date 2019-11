Suceava: O masina a fost lovita de tren, la o trecere fara bariere (Video)

Ziare.

com

Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul s-a produs duminica dimineata pe sectia de cale ferata 511, in judetul Suceava, la o trecere la nivel cu calea ferata simpla, fara bariere.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Suceava a intervenit la locul accidentului cu doua autospeciale de descarcerare si trei ambulante. In urma impactului, trei persoane - doi barbati si o femeie -, au fost ranite. Una dintre victime a ramas incercerata, dar a fost scoasa de pompieri, fiind constienta.Trenul implicat in accident are un singur vagon, in care se aflau, conform declaratiilor conductorului, zece persoane, care nu au acuzat probleme medicale.Traficul feroviar este intrerupt in zona pentru interventia echipajelor medicale si a celor de la ISU.