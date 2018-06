Targu Jiu: A murit dupa ce a sarit din tren pentru ca mergea in directia gresita

Ziare.

com

El a sarit din tren la 200 de metri dupa ce acesta plecase din gara, arata Pandurul.ro. "S-a auzit un zgomot, ca si cum ar fi fost vagonul lovit de ceva. Imediat trenul s-a oprit, desi nimeni nu intelegea de ce, pentru ca doar ce plecasem din gara. Trenul atunci iesea din statie si era clar ca ceva lovise vagonul. Cand am coborat, am vazut ce se intamplase", a relatat unul dintre calatori.Se pare ca barbatul ar fi incurcat garniturile, voia sa ajunga la Petrosani, dar s-a urcat in trenul care venea din acest oras."A plecat trenul din statie si nici nu s-a pus bine in miscare ca a trebuit sa opreasca. Domnul a sarit de la primul vagon. Nu il stie nimeni, nu era din zona garii, ca sa il mai fi vazut pe aici. Trenul pornise la 20:44 din gara si, iata, ca acum, la aproape 21:30, se pune iar in miscare", a declarat angajatul garii din Targu Jiu.Politistii au deschis un dosar penal in acest caz.