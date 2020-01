Trei adolescenti refugiati au terorizat calatorii unui tren pe ruta Timisoara-Baia Mare (Video)

Ziare.

Conform presei locale, in statia Valea lui Mihai, politistii au urcat in tren trei refugiati pe care i-au lasat in grija controlorilor.Cei trei au furat portofelul unei calatoare, insa controlorii au vazut si au intervenit. Apoi, cei trei au vrut sa ii fure si geanta controlorului."Pur si simplu, se plimbau printre noi, parca erau la supermarket in fata rafturilor si nu stiau ce sa aleaga, eram ca si o marfa pe raft pentru ei, asa incercau pe toata lumea sa vada de la cine pot fura. Noroc cu controlorii, ca nu i-au scapat din ochi o clipa si s-au facut scut intre ei si pasageri, ca sa nu fure imigrantii bunurile pasagerilor", a povestit un martor, citat de Obiectiv Satu Mare Seful de tren a cerut interventia Politiei si in statia Carei i-a predat pe cei trei.In urma investigatiilor, politistii au stabilit ca cei trei sunt cetateni libieni in varsta de 16 si 17 ani, posesori ai unor documente temporare emise de autoritatile romane pentru solicitantii de azil.Acestia au fost amendati."Cei trei migranti au fost identificati de politistii de ordine publica din Carei. Au fost dati jos din tren. S-au aplicat sanctiuni contraventionale. Nicio persoana din tren nu a dorit sa depuna plangere impotriva lor. Au fost sanctionati doar pentru tulburarea linistii si ordinii publice, conform legii 61", a spus purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Satu Mare, Paula Gabor, conform PresaSM.ro