Trenul care venea de la Sighetu Marmatiei la Bucuresti a deraiat

Potrivit unei informari a CJSU Bistrita-Nasaud, trenul accelerat Sighetu Marmatiei - Bucuresti Nord a deraiat, mai exact locomotiva si primul vagon (o osie), in localitatea Cosbuc, chiar la trecerea peste DN 17C, care face legatura dintre Maramures si Bistrita.In urma incidentului nu au fost inregistrate victime, acolo fiind alocate echipe de interventie de la CFR, SVSU Cosbuc, echipajul pentru decarcerari grele din cadrul Detasamentului de Pompieri Bistrita, un echipaj de prim ajutor SMURD si echipaje de politie.Traficul feroviar si cel rutier sunt blocate.La randul sau, Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca traficul feroviar este inchis la aceasta ora intre statiile Cosbuc si Telciu, dupa ce un vagon din compunerea trenului R 4136, care circula in relatia Sighetu Marmatiei - Dej Calatori, a deraiat de un boghiu la intrare in statia Cosbuc, in zona trecerii la nivel cu calea ferata.Niciun calator nu a fost ranit, toti cei 20 de pasageri vor fi preluati cu un microbuz pana in statiile Beclean pe Somes si Dej Calatori, de unde isi vor continua calatoria cu alte trenuri care circula pe traseu comun, arata CFR.La fata locului se va interveni cu un tren de ajutor cu vinciuri hidraulice, pentru repunerea pe sina a boghiului, urmand ca apoi personalul feroviar sa verifice starea liniei si sa intervina pentru eventuale remedieri din punct de vedere tehnic, proceduri necesare pentru redeschiderea traficului feroviar in conditii de siguranta.