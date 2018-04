Trenul Cluj-Bucuresti a lovit o masina in judetul Hunedoara. Trafic feroviar e blocat

Ziare.

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, traficul feroviar este oprit pe sectia de cale ferata 202 intre statiile Baru Mare si Pui, judetul Hunedoara, in zona localitatii Livadia, din cauza unui accident "Trenul IR1836 pe ruta Cluj-Napoca - Bucuresti a surprins un autoturism la trecerea la nivel cu calea ferata prevazuta cu bariere, de la kilometrul feroviar 49+739 de metri, in zona localitatii Livadia. In urma evenimentului a rezultat ranirea usoara a conducatoarei auto", potrivit sursei citate.Circulatia rutiera pe DN66 Hateg - Petrosani, care intersecteaza calea ferata, se desfasoara in conditii normale, mai arata Centrul Infotrafic.