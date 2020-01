Astazi, intre Bucuresti si Iasi circula "Trenul Unirii", cu o locomotiva tricolora

Ziare.

com

"Vineri, 24 ianuarie 2020, angajatii feroviari din toata tara, alaturi de toti romanii, sarbatoresc 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, primul pas spre infaptuirea statului national unitar roman. CFR Calatori va numi simbolic Trenul Unirii, trenul IR 1661/380, ducand simbolul national din Bucuresti catre Iasi", a anuntat CFR Calatori."Trenul Unirii" va pleca din Bucuresti Gara de Nord la ora 06:25 si va fi remorcat de o locomotiva vopsita in culorile steagului national.Acesta va putea fi intampinat de localnici in statiile: Ploiesti Sud (~07:20), Buzau (~08:27), Focsani (~09:32), Tecuci (~09:53), Barlad (~11:11), Vaslui (~11:55), Barnova (~12:35), Iasi (~13:03).