Trenuri blocate pe ruta Bucuresti-Timisoara. Se sta pe loc de 8-9 ore: "Nu avem apa, nu avem mancare!"

Unul dintre trenuri are deja intarziere de peste opt ore si pana la destinatie mai are de mers in jur de o ora, dupa cum a spus un pasager pentru Digi24."Suntem la o halta numita Poarta. Suntem aici de la ora 23:00 aseara. Am plecat din Filiasi la ora 18:00 si trebuia sa ajung la Timisoara la ora 1:00. Initial, ni s-a spus ca a cazut un copac pe sine, apoi ca nu e pe sine.Suntem in camp si ar fi cam un km de mers pana la sosea. Nu avem apa, nu avem mancare si nici informatii nu vor sa ne dea", a declarat barbatul.Un alt pasager dintr-un alt tren a declarat ca in cazul lor intarzierea este de peste 4 ore si ca de la ora 04:00 dimineata trenul sta pe loc.