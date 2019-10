Mai multe trenuri spre si dinspre Iasi, cu ocazia Sfintei Parascheva

Ziare.

Potrivit CFR Calatori, in perioada 10-17 octombrie, pentru pasagerii care doresc sa calatoreasca spre/dinspre Iasi cu ocazia sarbatorii Sfintei Parascheva, capacitatea de transport catre aceasta destinatie va fi adaptata.Astfel, vor circula suplimentar mai multe trenuri. In perioada 11/12- 14/15 octombrie, va circula trenul IR 1653/ IR 1969 Bucuresti Nord (plecare 21:35) - Pascani - Vatra Dornei Bai h (sosire 07:10), cu vagoane directe catre Iasi (sosire 04:52). In perioada 11/12- 14/15 octombrie, va circula trenul IR 1754/ IR 1969 Suceava Nord (plecare 12:40) - Pascani - Bucuresti Nord (sosire 19:35), cu vagoane directe de la Iasi (plecare 12:16).De asemenea, se vor suplimenta cu vagoane, in limita parcului de vagoane tehnic disponibil, trenurile care asigura legatura feroviara intre principalele orase ale tarii si Iasi.CFR Calatori recomanda pasagerilor sa isi programeze din timp calatoria, sa foloseasca toate trenurile puse la dispozitie din graficul unei zile de circulatie si sa isi cumpere cu anticipatie legitimatiile de calatorie, utilizand toate canalele de distributie, pentru a evita situatiile neplacute legate de epuizarea locurilor.Legitimatiile de calatorie pot fi achizitionate direct de la casele de bilete din gari si agentii de voiaj CFR, online de pe www.cfrcalatori.ro , de la automatele de vanzare bilete din statiile de cale ferata, de la distribuitori autorizati (agentii de turism).