Turisti raniti, dupa ce locomotiva Mocanitei din Maramures a deraiat UPDATE

Doisprezece turisti care se aflau in vagonul situat in spatele locomotivei trenului Mocanita, deraiat, sambata, in timpul unei curse obisnuite, au fost transportati pentru ingrijiri medicale la cel mai apropiat spital, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Oana Alexa Gonczi."Cei 12 turisti care se aflau in vagonul din spatele locomotivei deraiate, care au suferit rani usoare, escoriatii sau atac de panica, au fost preluati de echipajele SMURD si Ambulanta Maramures, fiind transportati la centrul de primiri urgente al spitalului orasenesc din Viseu de Sus. Starea de sanatate a pacientilor este stabila, acestia beneficiaza de ingrijiri medicale", a spus Oana Alexa Gonczi.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Maramures, Oana Alexa Gonczi, cel putin sase persoane dintre cele 200 care se aflu in tren au fost ranite usor.La locul accidentului au fost trimise trei echipaje de interventie al ISU Maramures, trei echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta si patru salvamontisti de la Viseu de Sus. Actiunea de acordare a asistentei medicale persoanelor accidentate in urma deraierii locomotivei este in derulare.Trenul "Mocanita", care strabate peste 20 de kilometri pe defileul Vaii Vaserului, este una dintre principalele atractii turistice din judetul Maramures.