Un barbat a fost dat jos din tren si batut de controlor si cativa calatori (Video)

Politistii din judetul Arad au deschis, marti, un dosar penal pentru loviri sau alte violente dupa ce, luni dupa-amiaza, pe retelele de socializare a fost postat un filmulet in care apare un barbat care este batut de mai multi calatori, dar si de catre controlor.Incidentul a avut loc in gara Milova, din judetul Arad, unde un barbat in varsta de 41 de ani este obligat sa coboare din tren de catre un tanar si de controlor.Barbatul incearca sa se urce inapoi in tren, dar este lovit cu piciorul. Apoi, controlorul coboara din tren si incepe sa-l loveasca pe barbat, fiind ajutat de alte doua persoane, acesta ramanand nemiscat pe peron."Politistii de transporturi feroviare Arad au fost sesizati despre faptul ca un barbat de 41 de ani, in timp ce se afla intr-un tren care circula pe relatia Timisoara - Simeria, in statia Milova, a fost constrans sa coboare, fiind agresat apoi de mai multe persoane necunoscute de acesta.Politistii efectueaza cercetari in vederea identificarii si tragerii la raspundere penala a agresorilor, in cauza fiind intocmit un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de loviri sau alte violente", arata reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Arad.